Rassegna stampa. Caltanissetta, 37enne sancataldese: “Ero fidanzato e vicino alle nozze”, lunedì sarà ordinato diacono

Lunedì 27 settembre per Gianluca Tirrito. Infatti, nella Cattedrale di Caltanissetta è prevista la sua ordinazione diaconale. Un momento bellissimo per lui e per la sua famiglia, nel contesto di una esperienza che lo ha visto compiere un cammino che lo ha portato a questa importante scelta. Si, perché l’approdo al diaconato per Gianluca Tirrito non è stato certo scontato, ma il frutto di un processo lento e costante che lo ha portato a maturare questa scelta di dedicare interamente la sua vita a Dio.

Gianluca Tirrito è nato il 10 marzo del 1984 a San Cataldo ed è l’ultimo dei cinque figli (gli altri sono Roger, Marcello, Irene e Domenico) di Maria e Filippo Tirrito. Una famiglia da sempre votata ai valori della fede cristiana. A confermarlo lo stesso Gianluca Tirrito: «La mia famiglia mi ha cresciuto ed educato ai valori cristiani; questa scelta di vita la devo alla mia famiglia che ha sempre indirizzato la mia esistenza ai valori che stanno alla base della fede». Il giovane si è dapprima diplomato ragioniere all’Istituto tecnico commerciale “Mario Rapisardi” di Caltanissetta. Successivamente aveva deciso di portare avanti il lavoro presso l’azienda agricola di famiglia. La sua sembrava la vita di un giovane come tanti, ma così non è stato.

«Mi ero fidanzato ed ero vicino a sposarmi, ma ho capito che il Signore voleva altro dalla mia persona, e allora è iniziato per me un momento di riflessione; mi sono lasciato con la fidanzata, ma soprattutto ho avviato un percorso di discernimento spirituale con il compianto padre Ivan Graci, dopo di che mi sono iscritto in seminario; quando poi è mancato padre Ivan, ho proseguito nel mio percorso con padre Angelo Spilla; evidentemente il Signore mi ha chiamato ad altro, e di questo ne sono felice».

Il completamento del percorso di studi in seminario, ma anche la prospettiva di un percorso pastorale improntato ai valori cristiani costituiscono il presente e il futuro di Gianluca Tirrito che lunedì sarà ordinato diacono nella Cattedrale di Caltanissetta in attesa che, quanto prima, si materializzi per lui la possibilità di diventare prete