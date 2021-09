Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato un rocambolesco ed insolito incidente a Menfi, martedì 21 settembre. Un uomo, alla guida di una Dacia grigia non si è fermata allo stop ed ha terminato la sua corsa finendo per sfondare le vetrate di un bar.

(Foto della pagina “Il futuro dipende da te”)