Mussomeli, al santuario assegnata annuale borsa di studio “Nicolò Piazza”

MUSSOMELI – Consegnata, ieri sera, dal Sindaco Giuseppe Catania la borsa di studio “Nicolò Piazza” all’alunna Brogi Pedra, offerta dalla famiglia Nola, al termine della messa serale presso il Santuario, in preparazione della festa della Madonna dei Miracoli. Da sottolineare che nel pomeriggio del primo settembre scorso si era riunita presso i locali del Santuario la commissione per l’assegnazione annuale della Borsa di studio “Nicolò Piazza”. Erano presenti il rettore del Santuario Padre Francesco Miserendino, il sindaco Giuseppe Catania, Salvatore Nola in rappresentanza della Famiglia Nola, Il superiore della Confraternita della Madonna dei Miracoli Salvatore Ladduca ed alcuni membri del Comitato e della Confraternita stessa che hanno esaminato le proposte pervenute dagli Istituti Scolastici con le segnalazioni degli alunni meritevoli. L’ unanime scelta della commissione ha premiato, come già detto l’alunna Brogi Pedra a cui è stato consegnato il premio del valore di 2.500 euro per l’acquisto di materiale scolastico necessario nei cinque anni delle scuole superiori, offerto, appunto, dalla famiglia Nola.

E’ bene ricordare che la borsa di studio premia annualmente uno studente delle scuole secondarie di primo grado che si è distinto per i suoi particolari meriti scolastici. E così, esaminate le segnalazioni pervenute, la borsa di studio è stata attribuita, all’unanimità della Commissione, all’Alunna Brogi Pedra, nata a Pistoia il giorno 23 giugno del 2007, per avere seguito un percorso scolastico caratterizzato da diligenza, costanza ed educazione, conseguendo al termine del triennio un’ apprezzabile maturità culturale, umana e sociale.

“La sua perspicacia, è scritto nella motivazione,, l’entusiasmo con cui accoglie le attività proposte, l’abnegazione nei confronti dello studio, la puntualità, il senso di dovere e il rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni l’hanno resa punto di riferimento della classe. Le sue doti non riguardano solo il profitto scolastico, ma coinvolgono indissolubilmente la sfera umana, infatti una delle sue principali caratteristiche è l’empatia che le consente di calarsi nei panni dei compagni più in difficoltà assurgendo al ruolo di tutor senza mai perdere l’umiltà che la contraddistingue”.