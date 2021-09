Master in Sport and Lifestyle Management per Fabrizio Blandi, Direttore Tecnico della DLF Nissa Rugby

Grande soddisfazione in casa DLF Nissa Rugby per il nuovo “alloro” accademico conseguito da Fabrizio Blandi, Direttore Tecnico della società, colonna del management. Blandi ha concluso il Master in Sport and Lifestyle Management di Rome Business School di durata annuale.

Uno degli obiettivi del sodalizio nisseno è la formazione e la crescita dello staff tecnico e societario. Il percorso didattico online ha consentito a Blandi di irrobustire il proprio curriculum e concorrere al consolidamento della struttura della DLF Nissa Rugby.

La tesi, non poteva mancare il rugby, è un progetto a più mani (con Valentina Malagò, Finn Ansgar Bednarczyk e Maria Clotilde Benvenuti) di content marketing su Zebre Rugby Club. Blandi è stato rappresentante degli studenti per il master (che si è svolto interamente in inglese).

Al termine della coinvolgente, ma faticosa, esperienza il Direttore Tecnico ha sottolineato: “Durante questi 2 difficilissimi anni ho cercato sempre di rimanere aggiornato e di rendere più precise le competenze che avevo già studiato in precedenza. Volevo ringraziare i miei colleghi di team, Valentina, Finn e Maria Clotilde, per aver condiviso quest’esperienza con me sempre con il sorriso, la mia famiglia per avermi sostenuto quando il gioco era davvero duro, la Rome Business School per tutte le opportunità che ci ha messo a disposizione lungo quest’anno.

Spero di poter aggiungere queste competenze al processo di crescita che sta operando il nostro club e di aiutare la nostra città ad essere più forte.”