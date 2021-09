Emozioni e gol a San Siro, Inter-Atalanta finisce 2-2

MILANO (ITALPRESS) – Inter e Atalanta segnano, sbagliano e danno spettacolo, ma raccolgono solo un punto a testa. Sfida di vertice ricca di ribaltamenti di fronte e un finale per cuori forti a San Siro: finisce 2-2 con un super Malinovsky, il penalty decisivo fallito da Dimarco e il gol annullato a Piccoli. Di Dzeko il pari decisivo per i nerazzurri. I padroni di casa ci mettono esattamente cinque giri d’orologio per sbloccare il punteggio. Tanto per cambiare è Barella che innesca l’azione vincente con uno splendido traversone in direzione di Lautaro Martinez: il ‘Torò è freddo, preciso e potente a battere Musso con una volèe di destro. Dopo un paio di fiammate imprecise, Malinovskyi aggiusta il mirino alla mezz’ora esatta di gioco, trafiggendo Handanovic con una gran conclusione da fuori area. Al 38′ il solito Malinovskyi conclude col sinistro, respinta del portiere sloveno e tap-in vincente di Toloi per l’1-2. Al 51’ è ancora Malinovsky l’uomo più pericoloso: l’ucraino lascia partire una staffilata da calcio di punizione che va a stamparsi sul palo.

Il pareggio milanese si concretizza al 71′ con la giocata di Dimarco e la ribattuta decisiva di Dzeko. Ne nasce un finale di fuoco. Lo stesso Dimarco ha la chance dal dischetto dopo il tocco di mano falloso di Demiral: la tensione tradisce l’esterno che colpisce la traversa dagli undici metri al minuto 86. Dal possibile 3-2 al 2-3, annullato però tra le polemiche per un pallone precedentemente uscito dal terreno di gioco. Piccoli aveva infatti trafitto Handanovic all’88’, per poi vedersi cancellare l’ennesimo colpo di scena di una serata da batticuore.

