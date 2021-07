Varicedda a Fontanarossa, il sindaco Gambino: “Ambientazione straordinaria, lavoriamo alla destagionalizzazione della Settimana Santa”

“Ambientazione straordinaria, esposizione bellissima“. Grande entusiasmo del sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, reduce dall’inaugurazione, ad opera del governatore Nello Musumeci, dell’esposizione della varicedda (“La Scinnenza”), collocata presso il terminal partenze “V. Bellini” dell’aeroporto “Fontanarossa” di Catania.

Il primo cittadino nisseno sottolinea: “Messa in bella evidenza, sotto gli occhi di migliaia di passeggeri che transitano per l’aeroporto etneo, la varicedda mostra immediatamente la sua bellezza, ma altrettanto importante ed attraente è il video che racchiude e pubblicizza tutte le processioni ed i riti della Settimana Santa di Caltanissetta, senza dubbio, la manifestazione più importante della nostra città”.

Gambino aggiunge: “Innanzitutto devo ringraziare Michele Spena e Giovanna Candura per l’importante iniziativa, ma Caltanissetta è soprattutto grata allo Zio Nicola, grande anima della settimana santa nissena. Inoltre voglio anche rivolgere il mio pensiero a tutte le maestranze nissene che si sono adoperate per l’allestimento del bellissimo stand e dei suoi contenuti”.

Il sindaco, rispondendo alla nostra domanda sulla destagionalizzazione della Settimana Santa, sottolinea: “Possiamo e dobbiamo lavorare alla destagionalizzazione. Dobbiamo coordinarci e collaborare, allestire un tavolo che possa lavorare su questo argomento. La Settimana Santa attrae molti turisti, dobbiamo fare in modo che il flusso non si concentri solo in quella settimana. Adoperiamoci con le associazioni per un percorso comune e condiviso che abbia come obiettivo una destagionalizzazione programmata”