Sicilia, migranti: a Lampedusa riprendono sbarchi, approdano 30 tunisini

Una barca con 30 tunisini a bordo e’ stata soccorsa questa notte al largo delle coste lampedusane. A soccorrere l’imbarcazione alla deriva le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza che hanno trasbordato i migranti per poi trasferirli a Lampedusa.

I 30, tra cui 2 donne, sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola in attesa di un ulteriore trasferimento sulla nave quarantena. Si tratta dell’ultimo sbarco di migranti in ordine di tempo. Questa mattina, anche per via del mare particolarmente mosso, non si sono registrati arrivi. All’interno dell’hotspot ci sono circa 550 persone, per una struttura la cui capienza e’ di 250.