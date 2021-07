Serie B, Helbiz Live presenta i programmi della stagione

MILANO (ITALPRESS) – La Serie B viaggia veloce, e lo fa anche su monopattino. E’ stato presentato a Milano l’accordo tra la Lega di Serie B ed Helbiz, società americana che si occupa di sharing e mobilità green. Helbiz Live debutta con la trasmissione dell’intero campionato di serie B per le prossime tre stagioni: 20 club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playoff e playout. Un servizio OTT fruibile attraverso smartphone, tablet, pc, smart tv, che utilizza tecnologie cutting edge e infrastrutture consolidate, al fine di garantire gli standard qualitativi più alti. Helbiz Live lancia sul mercato un’offerta innovativa che lega il mondo del calcio, e dell’intrattenimento in generale, a quello della micro mobilità, grazie alla formula di abbonamento cashback per la mobilità.

L’evento di lancio è stato anche l’occasione per presentare il volto e la conduttrice di Helbiz Live, Carolina Stramare, miss Italia 2019. “Sono orgoglioso di lanciare questo nuovo progetto che lega intrattenimento e micro mobilità in un connubio innovativo. Helbiz Live ha l’obiettivo di offrire maggiore valore ai clienti del sistema Helbiz e nello stesso tempo di

attrarre nuovi utenti facendo scoprire i servizi di micro mobilità che stanno cambiando il modo di muoversi nelle città” le parole di Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. Soddisfatto per il campionato cadetto e per la sua evoluzione positiva anche il Presidente della Lega di serie B Mauro Balata. “Credo che il nostro campionato in questi anni sia cresciuto molto, i dati economici e la vendita dei diritti dimostrano che c’è molto interesse e appeal e non è finita qui”.

(ITALPRESS).