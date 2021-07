Passaggio di consegne alla presidenza del Rotary Club di Caltanissetta

CALTANISSETTA – Passaggio di consegne al vertice del Rotary Club di Caltanissetta: il primo luglio , durante la cerimonia del Passaggio della Campana, presso gli splendidi locali di Villa Isabella, Francesco Daina è succeduto alla presidenza del club, ricevendo il testimone da Marcella Milia.

Cambio anche per tutte le altre cariche sociali che annualmente si rinnovano; il nuovo consiglio direttivo sarà formato dai soci Fabio Tornatore, Marcella Milia, Antonio Di Prima, Giuseppe Sagone, Giuseppe Tumminelli , Ferdinando Asaro, Carolina Cucurullo, Salvatore Granata e Gabriella Urso.

Oggi il Rotary è un’organizzazione mondiale con oltre 1,2 milioni di soci , uomini e donne, provenienti dal mondo degli affari, professionisti e leader comunitari. I soci rotariani forniscono servizi umanitari, incoraggiano il rispetto di rigorosi principi etici nell’ambito professionale e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i popoli della Terra.

Tema rotariano per l’anno in corso è “Servire per cambiare vite” . Alle classiche azioni rotariane di azione per la pace e la prevenzione dei conflitti, la prevenzione e cura delle malattie, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie, la salute materna e infantile, l’alfabetizzazione e educazione di base e lo sviluppo economico e comunitario si affianca in modo rilevante, come ben evidenziato dal governatore De Bernardis del Distretto 2110 per l’anno 2021-2022, la capacità che ha il Rotary di prendersi cura e servire gli altri che risulta il modo migliore di vivere perché cambia non solo la vita degli altri, ma anche la nostra.

Francesco Daina, agrigentino di nascita ma nisseno d’adozione, capace e stimato dirigente della UniCredit SpA, è membro del Rotary Club di Caltanissetta dal 2010. E’ sposato con la prof.ssa Angelita Scarciotta , docente all’Istituto Alberghiero di Caltanissetta, ed è padre di due splendidi ragazzi Cristina ,avvocatessa e Fabrizio, ingegnere meccanico.