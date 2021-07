Caltanissetta, scontro tra auto e moto: centauro gravemente ferito

E’ stato trasferito a Palermo, all’Ismett, dopo essere stato ricoverato all’ospedale S-Elia di Caltanissetta, il motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi in via Due Fontane.

Il centauro, secondo la prima ricostruzione operata dalla polizia municipale, sarebbe stato gettato giù dalla moto dopo il violento urto con un’automobile “sbucata” da una “stradina” laterale. Il 49enne, sbalzato dal veicolo a due ruote, è stato scaraventato sul selciato dal roboante impatto, perdendo i sensi. I soccorsi prontamente intervenuti lo hanno trasportato al pronto soccorso del nosocomio nisseno; poi il successivo trasferimento nella struttura sanitaria del capoluogo regionale.