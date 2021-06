Vinales in pole ad Assen, Bagnaia 3°, Rossi 12°

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Maverick Vinales ottiene la pole position nel GP di Olanda di MotoGP in programma domani. Lo spagnolo vola in sella alla sua Yamaha e stampa il record della pista in 1’31″814, precedendo di 71 millesimi il leader del Mondiale e compagno di squadra Fabio Quartararo. Completa la prima fila la Ducati di Pecco Bagnaia (+0″302), scatterà quinto invece Johann Zarco preceduto da Nakagami. E’ ottavo, invece, Jack Miller dietro Alex Rins, mentre Valentino Rossi partirà dalla dodicesima casella.

(ITALPRESS).