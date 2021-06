Trapani: allo Sprar per una rissa, carabinieri salvano vita a donna con crisi epilettica

Erano intervenuti allo Sprar di Custonaci, in provincia di Trapani, per sedare una rissa fra alcuni ospiti della struttura ma, alla fine, la loro presenza si è rilevata determinante nel salvare la vita a una giovane tunisina di 29 anni, anche lei ospite dello Sprar, colta da crisi epilettica. La donna si è accasciata al suolo mentre i carabinieri stavano ancora cercando di calmare gli animi dei litiganti. I militari l’hanno immediatamente soccorsa e all’arrivo del personale del 118 è stata portata all’ospedale di TRAPANI da cui è stata dimessa, al termine degli accertamenti clinici, in buone condizioni di salute.