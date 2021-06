Sicilia, violento scontro tra due auto, una incastrata sulla facciata di una abitazione

Drammatico incidente ieri a Cinisi in via Venuti. Nello scontro tra un Suv e una Panda quest’ultima ha avuto decisamente la peggio finita incastrata tra il grosso mezzo e la facciata di una palazzina.

Sembrava l’ennesima tragedia sulle strade siciliane. I primi soccorritori intervenuti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare quanti si trovavano nella Fiat Panda.

Non distante da Cinisi in quelle ore a Castellammare un uomo e una donna perdevano la vita.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118. Per fortuna nonostante la violenza dell’impatto e le conseguenze dello scontro i feriti non hanno avuto nulla di grave e non sono in pericolo di vita.