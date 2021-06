Santa Caterina. Da oggi, sino al 24 giugno, il Comune è in zona rossa. Due nuovi casi di positività. In totale sono 34.

SANTA CATERINA. A Santa Caterina si registrano due nuovi casi che hanno fatto salire il numero dei positivi a 34. Di questi, uno è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive di Caltanissetta perché sintomatico. Gli altri sono tutti asintomatici. Intanto, da oggi il paese entra in zona rossa.

La zona rossa durerà da oggi sino al 24 giugno compreso. Queste le disposizioni che dovranno essere osservate:

Spostamenti

La zona rossa limita fortemente gli spostamenti. In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);

– il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati.

È sempre obbligatorio portare con sé l’autocertificazione.

AttivitàMotoria

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Stop invece a palestre e piscine

Bar e Ristoranti

In Zona Rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Negozi

Restano chiusi i negozi, che possono però effettuare consegne a domicilio.

Non mancano, però, le deroghe come previsto dagli allegati 23 e 24 del DPCM del 02/03/2021.

Clicca il link sotto per consultare l’elenco delle attività che anche in zona rossa possono restare aperte

https://tinyurl.com/attivitacommercio Restano chiusi anche i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.