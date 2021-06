San Cataldo. Piazza Calvario ospiterà il Festival musicale sull’Identità Siciliana. Il maestro Raimondo Capizzi: “Si riaccende una luce”.

SAN CATALDO. Una delle tappe del primo Festival Musicale sull’Identità Siciliana sarà a San Cataldo. Lo ha reso noto il maestro Raimondo Capizzi. Si tratta di un Festival itinerante che toccherà le principali aree culturali della Sicilia.

A scegliere anche Piazza Calvario è stato lo stesso direttore artistico Raimondo Capizzi. “Si riaccende una luce. Non potevo non scegliere la nostra San Cataldo quale una delle 5 tappe siciliane del Festival”. A questo punto si è solo in attesa della data ufficiale, ma ormai San Cataldo è stata inserita come una delle cinque tappe del Festival regionale.