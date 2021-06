San Cataldo. Inaugurati i nuovi giochi nella villetta “Generale Dalla Chiesa” a Pizzo Carano – Sant’Anna.

SAN CATALDO. S’è svolta presso la villetta generale Carlo Alberto Dalla Chiesa l’inaugurazione dei nuovi giochi. I giochi sono stati acquistati grazie alla BCC. G. Toniolo di San Cataldo. Si tratta, come ha spiegato il presidente del Comitato di quartiere Vincenzo Siracusa, di un ulteriore arricchimento per il quartiere Sant’Anna di San Cataldo.

Sono tre i nuovi giochi per i bambini presenti presso la villetta G. Dalla Chiesa. Il taglio del nastro inaugurale s’è svolto alla presenza del Presidente della BCC. G. Toniolo di San Cataldo che ha voluto come Banca donare i giochi che hanno rinnovato la villetta che, in questo modo, ha uno spazio nel quale i bambini possono giocare.

Il presidente Siracusa, infine, ha anche fatto sapere che la villetta sarà monitorata da un ulteriore sistema di video sorveglianza che andrà a potenziare quello già esistente.