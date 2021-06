San Cataldo. Con il gruppo “San Cataldo Ripartiamo Insieme” diventa realtà il sentiero incantato nella casa di Biancaneve nel bosco”.

SAN CATALDO. Claudio Lipari tramite il gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme” presenta un nuovo progetto: Il sentiero incantato nella casa di Biancaneve, un’attrazione turistica ma soprattutto un’esperienza unica per chi ama fare lunghe passeggiate nel bosco. “Tutte le belle storie – ha detto Lipari – iniziano con “C’era una volta” e molto spesso non hanno una vera fine ma si concludono con “e vissero felici e contenti”. Vi siete mai chiesti quale fosse il vero messaggio delle favole ed il motivo per cui vengono fatte guardare o lette ai bambini?

Molte leggende narrano storie di personaggi comuni spesso maltrattati o condizionati psicologicamente da altri che li sovrastano, dopo tanti sacrifici, battaglie ed avversari da affrontare riescono a diventare persone migliori fino a raggiungere i propri sogni. Questo è il messaggio implicito che dovrebbero ricevere tutti i bambini per affrontare la vita nel migliore dei modi lottando per realizzare i sogni nel cassetto ma, purtroppo la società moderna condiziona troppo la loro crescita, distraendoli con delle finte necessità e tramite la tecnologia che li intrappola in un mondo virtuale lontano dalla realtà”.

Il progetto nasce con il fine di sensibilizzare sia i più giovani ma anche gli adulti a realizzare i propri obiettivi superando i limiti che ognuno si impone mentalmente. “Semplice guardare una fiaba in TV – ha aggiunto – provate ad immedesimarvi in prima persona in una situazione fiabesca immersa in un sentiero di oltre 3 km nel bosco, troverete 11 pannelli sparsi nel bosco con un frammento della favola di Biancaneve ogni 320m fino a raggiungere la destinazione della casetta.

Sarà un sentiero magico, lasciatevi trasportare dalla fantasia ed approfittatene per ritrovare il contatto con la natura, la nostra vera madre che ci ha generato. Staccate la spina dalla solita routine, non accendete i videogiochi quando avete quelle due orette libere, tornate a fantasticare, amate le cose semplici, abbandonate i problemi fittizi e liberate la mente da tutti i pensieri. Vivere una vita felice è più semplice di quanto si possa pensare, basta avere l’umiltà di chiedere aiuto quando si è un difficoltà e l’onestà di non approfittare delle persone, il giusto equilibrio non conosce ceti sociali perché non è il denaro la soluzione ai problemi ma la consapevolezza di essere presenti in ogni istante della vita senza pensare al passato o al futuro”.

Claudio Lipari ha ringraziato quanti lo hanno supportato in questo progetto:

– Marco Guarneri per le riprese video e per averlo aiutato nella realizzazione dell’iniziativa

– Antonio Todaro per aver contribuito alla pulizia del percorso della casa di Biancaneve installando dei nani da giardino e la statua di Biancaneve tramite il suo gruppo “i sentieri dei folli”

-Tipografia Paruzzo che ha omaggiato le stampe

– Riggi Legnami con la donazione dei pannelli

– L’ente forestale per la massima disponibilità e sensibilità che ha avuto in questo progetto, mettendo a disposizione la squadra per ripulire il sentiero e posizionare i pannelli.