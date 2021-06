Rassegna stampa. Caltanissetta, via Rochester: prolifera la prostituzione, sanzionate due straniere

CALTANISSETTA – Due donne di colore sono state sorprese dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della questura nella via Rochester a Caltanissetta mentre offrivano e concordavano “in modo non equivoco” prestazioni sessuali a pagamento ai passanti.

Entrambe sono state segnalate al Comune per infrazioni all’ordinanza comunale di contrasto alla prostituzione. Il Comune ha applicato nei loro confronti la multa prevista di euro 55,88 ciascuna.

Nella zona adiacente alla via Rochester, sono diverse le ragazze che stazionano in attesa dei clienti. Un fenomeno al quale non si riesce a porre freno malgrado i controlli delle forze dell’ordine. (Foto di repertorio)