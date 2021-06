Rassegna stampa. Caltanissetta, padbol: Niccoli e Scarantino vincono il torneo

Il padbol, fusione tra padel e calcio, è diventato uno sport di punta anche a Caltanissetta. Nato in Argentina nel 2008, il padbol si appresta a diventare il gioco del 2021, sull’onda lunga del successo del padel tennis, tanto che sono previsti già mondiali, campionati europei e coppa intercontinentale. L’unione di padel e calcio ne ha fatto uno sport dinamico, entusiasmante, che coniuga la precisione e l’agonismo del padel con la tecnica del calcio. In queste settimane a Caltanissetta si è disputato il primo Sicilia Padbol Cup, così come nelle altre regioni si sono disputati i tornei regionali ed a Cagliari il 17 e 18 luglio si disputerà la fase finale, tra tutti i vincitori.

A Caltanissetta ad imporsi è stata la coppia composta da Matteo Niccoli e Mirco Scarantino, che in finale ha battuto la coppia composta da Sergio Dolcemascolo e Vincenzo Firingeli per 6-3, 3-6, 6-2. Tra gli altri atleti che hanno preso parte al torneo, le coppie Alessio Sferrazza-Filippo Costa, Michele Giannone-Amedeo Ottaviano, Marcello Lo Porto-Claudio Bonsignore, Donato Parla-Daniele Salvo, Filippo Cordaro-Antonino Marino, Raimondi-Gambino- Mastrosimone, Matteo Messina-Giorgio Niccoli-Salvatore Stivala, i fratelli Maggio di Marsala. Un torneo organizzato con il patrocinio dell’Aics.