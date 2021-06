Polizia Ferroviaria. Ecco il bilancio dell’attività di controllo nell’ultima settimana.

Il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polizia ferroviaria ha impegnato 4.800 pattuglie nelle stazioni e 808 a bordo di oltre 1.662 treni: 19 persone sono state arrestate, 197 indagate e 76.086 controllate. Durante i controlli sono state sanzionate 145 persone, 45 minori non accompagnati sono stati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità mentre 45 cittadini stranieri sono stati sorpresi in posizione irregolare nel nostro Paese.

Controlli intensificati anche grazie all’operazione “Oro Rosso”, organizzata l’8 giugno scorso su tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. Nell’ambito dell’operazione sono stati impiegati complessivamente 577 operatori che hanno controllato 1.947 persone, indagandone 3; i rottamai controllati sono stati 286 mentre 40 sono stati i chili di rame sequestrato perché di provenienza illecita.

Da sottolineare che con l’aumento degli spostamenti in vista del periodo estivo e la progressiva ripresa delle attività è fondamentale mantenere sempre elevati i livelli di attenzione per evitare di rimanere vittime dei borseggi nelle stazioni e nei treni. La Polizia ferroviaria, infine, ha aderito alla campagna informativa “STOP PICKPOCKETS” ideata dalla Polizia federale tedesca e nata nell’ambito delle iniziative di collaborazione internazionale, per svelare i trucchi utilizzati con più frequenza nelle stazioni e sui treni da ladri e borseggiatori.