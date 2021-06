Perde il tablet in autobus, ma l’autista organizza una colletta e gliene dona uno nuovo.

Una storia di solidarietà autentica. E’ quella che arriva da Roma. Qui uno studente di 13 anni di origine egiziane di nome Tomás, aveva dimenticato il suo tablet su un sedile dell’autobus di linea con cui ogni giorno va a scuola. Resosi corso di aver dimenticato il prezioso oggetto, comprato con grossi sacrifici dei genitori e necessario per poter studiare, il ragazzo è corso verso il capolinea dell’autobus sperando che nessuno lo avesse preso.

Una volta raggiunto l‘autista dell’autobus, tuttavia, ha scoperto, suo malgrado, che il tablet era sparito. Negli occhi del ragazzo tanta disperazione anche perchè, a quel punto, non sapeva neanche come dirlo ai genitori. Ma è stato in quel momento che è accaduto l’impensabile.

L’autista del bus, Fabio, appellandosi alla solidarietà dei colleghi e attraverso una colletta, ha raccolto la somma di 500 euro con la quale è stato possibile donare a Tomas un tablet nuovo di zecca. Il tutto nel contesto di un gesto di grande cuore nel quale la solidarietà è uscita vincitrice.