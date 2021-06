New York, fattorino accoltellato durante il turno di lavoro: si rialza, termina la consegna e poi va in ospedale

Domenica pomeriggio, mentre stava facendo una consegna in bici nella zona di Fulton Street, a Brooklyn, un fattorino asiatico 53enne è stato accoltellato più volte alla schiena da un ciclista con felpa verde e passamontagna mimetico. Il rider è caduto a terra, ma, mentre l’aggressore si allontanava, si è rialzato e ha completato la consegna. Solo quando è tornato al ristorante per cui lavora, mentre raccontava l’accaduto, si è reso conto di essere stato ferito ed è corso in ospedale.

L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Come si può notare da un video diffuso dalla polizia di New York, il ciclista con la felpa verde ha accoltellato il rider e poi è scappato. “Che è successo?”, avrebbe chiesto – secondo una prima ricostruzione – in modo criptico prima di agire. La polizia è al lavoro per identificare il responsabile e ha già sentito i testimoni. Porrebbe trattarsi di un crimine d’odio. Da settimane, infatti, a New York, e negli Stati Uniti in generale, la comunità asiatica è vittima di attacchi razzisti.

La vittima è stata ricoverata d’urgenza al Jamaica Hospital, nel Queens, dove è in cura per le ferite.