Migranti: procura apre inchiesta su naufragio Lampedusa

AGRIGENTO, 30 GIU – E’ stato aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per naufragio, dalla Procura di AGRIGENTO. A coordinarlo, in queste primissime battute, e’ il procuratore capo Luigi Patronaggio. “Alla vista delle motovedette della Guardia costiera, i migranti presenti sul barcone si sono sbilanciati – ha detto Patronaggio, ricostruendo per grandi linee la tragedia.

Tanti sono finiti in mare o perche’ mal distribuiti sul barcone o perche’ hanno perso l’equilibrio. Sulle salme verra’ eseguito un esame esterno direttamente a Lampedusa. E poi, se dal caso, decideremo se disporre o meno autopsia”. Sul barcone viaggiavano dei subsahariani. Le vittime, fra cui una donna in avanzato stato di gravidanza, dovrebbero essere del Senegal.