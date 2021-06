Italia, 70 episodi di assenteismo per un medico: andava al centro benessere, sospeso

La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto circa 70 episodi di assenteismo ad opera di un medico impiegato presso l’Ospedale di Asiago e che ha permesso di applicare la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Asiago, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di medico presso la ULSS n. 7 Pedemontana e il sequestro preventivo della somma di euro 6.707,00. E’ questo il bilancio dell’operazione che ha messo sotto osservazione la posizione di un medico del Servizio Sanitario Nazionale che dal 2017 al 2020, pur risultando “sulla carta” presente in servizio, in varie circostanze, si e’ allontanato dal proprio posto di lavoro per recarsi presso un noto centro benessere di Asiago, per rientrare, dopo alcune ore di assenza ingiustificata, presso il nosocomio dove timbrava il “badge”, attestando falsamente la propria presenza in servizio.