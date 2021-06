Francia, escono dal ristorante senza pagare due birre: il titolare li prende a fucilate

Un ristoratore di 55 anni è stato incriminato per duplice tentato omicidio e rinviato a giudizio per aver sparato a due clienti che se ne erano andati senza pagare le loro due birre dal suo locale a Roussillon, nel nord dell’Isère, in Francia. Ferito molto gravemente al braccio un uomo di 34 anni. Un altro è rimasto ferito lievemente, colpito da schegge.

L’indomani l’oste si è recato al commissariato di polizia più vicino per costituirsi: ha sì ammesso di sparato, ma ha negato di aver voluto colpire i due clienti in fuga. L’intenzione era di intimorirli, sparando in aria.

Ma la versione del ristoratore risultava diversa dalle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zone: nei filmati era riconoscibile l’oste che puntava il fucile proprio in direzione dei due clienti in fuga.

Così la Procura di Grenoble ha aperto un’inchiesta penale nei confronti del “giustiziere” 55enne.