Emergenza viaria. Cittadinanza Attiva segnala criticità in alcune strade provinciali.

Nuova iniziativa politica di Cittadinanza Attiva che, stavolta, ha posto la propria attenzione sull’emergenza viaria lungo le strade provinciali 43 e 123. In una nota, Cittadinanza Attiva ha spiegato: “Avevamo chiesto un anno fa delle condizioni delle nostre strade provinciali. Prendiamo Atto che grazie agli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in favore del Libero Consorzio di Caltanissetta per la manutenzione straordinaria e per il ripristino della viabilità ordinaria, qualcosa si è mosso ma non basta.

Serve anche sbloccare i tanti fondi europei per il sud che giacciono da lunghi anni alla Regione Siciliana e vi è anche la necessità di dare delle risposte ai cittadini che quelle strade le percorrono giornalmente. Nello specifico abbiamo riscontrato tramite i comitati spontanei, informazioni circa la chiusura al transito del ponte sulla S.P. 123 Caltanissetta – Agrigento (Strada Rurale 3) Km 0+060 e delle precarie condizioni della S.P. 43, che mette in difficoltà diversi allevatori, proprietari e coltivatori diretti di fondi agricoli ricadenti nelle contrade Deri, Marcato di Serra, Gabilia, Trabona, Rocca di Giglio, unicamente servite da quella strada.

Alla luce di ciò chiediamo al Libero Consorzio di Caltanissetta: quali azioni intende avviare per l’emergenza viaria delle Strade Provinciali 123 e 43, nonchè l’elenco dei progetti e delle opere in riferimento agli stanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.