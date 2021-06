Controlli antidroga dei Carabinieri. Il fiuto di Igor scova stupefacente nella cappa di una cucina.

Proseguono senza sosta i controlli antidroga pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Enna. Questa volta la morsa delle FF.OO. si è stretta nel territorio della Compagnia di Piazza Armerina.

I militari della città dei mosaici, già da tempo, hanno dichiarato guerra allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’intera giurisdizione, attraverso controlli serrati nelle zone maggiormente frequentate da pusher e consumatori abituali di droga. La presenza delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri ha, da sempre, il principale scopo di prevenire la commissione dei reati, trasmettendo sicurezza e tranquillità alla popolazione, dove però la prevenzione non è sufficiente, ecco che i militari, con una programmata azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, non hanno dato tregua agli spacciatori con numerose perquisizioni effettuate grazie anche al prezioso contributo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi.

In questa circostanza sono scattate le manette nei confronti di un 30enne di Barrafranca, già conosciuto ai militari della Città dei mosaici. I Carabinieri dopo aver fatto accesso nell’abitazione del giovane, con l’aiuto di Igor, il labrador specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, con un curriculum operativo di eccellente livello che lo ha portato negli anni a smascherare decine di delinquenti, hanno scovato, nascosti nella cappa della cucina, quasi 30 grammi di marijuana.

Il fiuto di Igor ha, inoltre, permesso di trovare celati nella camera da letto anche 5 grammi di cocaina. Sempre all’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno sequestrato oltre 4.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio ed un bilancino di precisione. L’ennesima operazione portata dai militari della Stazione di Barrafranca, dimostra come la cittadina barrese sia divenuta nel tempo un importante snodo per il commercio di sostanze stupefacenti sia per i territori limitrofi della provincia di Caltanissetta, ma soprattutto per il territorio della provincia di Enna ed in particolare per la zona della città dei mosaici.

Al termine delle operazioni, il giovane su disposizione dell’A.G. di Enna è stato dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. A Piazza Armerina, invece, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso dei controlli predisposti nelle vicinanze dei locali pubblici, frequentati dai giovani ed interessati dalla movida cittadina, hanno effettuato una perquisizione su un 20enne del luogo, trovandogli circa 1,90 grammi di marijuana nascosta in un foglio di carta. Il ragazzo è stato segnalato al Prefetto di Enna per uso personale di sostanze stupefacenti.