Caltanissetta. Il sindaco: “Finanziamento regionale di 4 milioni di euro per ristrutturare il mercato ortofrutticolo di via Bloy”.

CALTANISSETTA. Arriva un’importante novità per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo di via Bloy. A darla è stato in prima persona il sindaco Roberto Gambino.

Il primo cittadino ha infatti annuciato che s’è recato presso la vice presidenza della Regione. Qui ha avuto un incontro proficuo con il Vice Presidente della Regione Avv. Gaetano Armao.

“In mia presenza ha firmato il decreto di finanziamento dei lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di via bloy per un importo di quattro milioni di euro”.

Una notizia certamente importante in quanto finalmente sarà possibile ammodernare il mercato ortofrutticolo nisseno e ridargli nuovo slancio e funzionalità.