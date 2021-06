Bambino caduto in un pozzetto è salvato dai Vigili del Fuoco.

Un bambino di tre anni e mezzo è caduto in un pozzetto profondo tre metri e mezzo. E’ accaduto a Roma. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti a Roma per soccorrere il piccolo precipitato nel pozzetto che si trova in un’area di cantiere.

Il tempestivo intervento ha scongiurato la tragedia consentendo il recupero del bambino che è stato poi affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Gemelli di Roma.

In precedenza, era stata la Sala operativa del Comando di Roma a ricevere la segnalazione e ad inviare sul posto la squadra di Montemario e gli specialisti dell’USAR (Urban search and rescue). Il pozzetto è stato transennato. Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri.