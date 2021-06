Amministrative, Salvini “Entro la settimana chiudiamo”

CHIOMONTE (TORINO) (ITALPRESS) – “Entro la settimana vediamo di chiudere tutte le poche partite rimaste aperte per le elezioni amministrative scegliendo le squadre migliori e poi la parola ai cittadini”. Così il leader della lega Matteo Salvini a margine della visita al cantiere Tav di Chiomonte, interpellato sulle candidature a sindaco del centro destra per le prossime elezioni amministrative da autunno. “Ovviamente – ha aggiunto – per quanto mi riguarda l’avversario da battere è l’astensione, non è la sinistra. Il voto francese che vede due persone su tre che restano a casa deve darci ancora più forza, responsabilità ed energia perchè è una sconfitta per tutti e una vittoria per nessuno se il 60% della gente sta a casa perdono tutti”.

(ITALPRESS).