La “Zi Giannina” ci lascia, Caltanissetta perde un pilastro del torrone nisseno

Si spegne a 82 anni Giovanna Tumminelli, la storica artigiana e commerciante nissena, conosciuta soprattutto come “ a Zi Giannina” o semplicemente “la Signora bionda del torrone”.

Moglie di Michele Nitro, famiglia di “torronari” per tradizione di generazione in generazione, a Zi Giannina con i suoi torroni, frutta di martorana, pupi di zucchero, caramelloni e altre magnifiche leccornie, ma soprattutto con il suo insostituibile sorriso, la Signora bionda del torrone ha deliziato ogni nisseno dal più piccolo al più grande, una festa dei morti dopo l’altra, ogni San Michele, Settimana Santa per Settimana Santa per più di mezzo secolo non è mai mancato il suo banco, piano di colori, odori e gusti di ogni genere.

Conosciuta ed aspettata in tutte le feste delle varie provincie siciliane.

E il destino ha voluto che la signora Nitro si è spenta proprio a termine della Settimana Santa 2021.

Caltanissetta, non può assolutamente dimenticare persone come la signora Giovanna Tumminelli, perché se Caltanissetta è la Città del Torrone lo deve anche a lei.