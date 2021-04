Governo, Carfagna: “Basta liti inutili sul coprifuoco, c’è un Paese da ricostruire”

“Siamo a Palazzo Chigi per ricostruire il Paese in un momento drammatico di emergenza, non per litigare sul coprifuoco”. Interviene cosi’ la ministra per il Sud, Mara Carfagna, per stemperare le tensioni sul decreto sulle riaperture. Intervistata da La Stampa, si rivolge agli alleati: “Mi aspetto che la Lega capisca quanto e’ importante la sua partecipazione a questo esecutivo anomalo” e “tutto il resto e’ ordinaria dialettica politica che deve trovare sfogo nelle sedi competenti, cioe’ nella cabina di regia”. Poi aggiunge: “l’enorme responsabilita’ che abbiamo davanti al Paese deve portare tutti a rinunciare a qualche interesse di parte per l’interesse generale”.

Ammette che “c’e’ una situazione nuova, determinata anche dal cambio della guardia al vertice della Conferenza delle regioni, ma soprattutto ci sono istanze nuove che salgono dal territorio, grazie al successo della campagna vaccinale. Bisogna affinare il dialogo, questo incidente deve insegnare a collaborare, e bisogna lavorare tutti perche’ resti un caso isolato”. “coprifuoco, cosi’ come aperture dei ristoranti all’aperto e al chiuso – rimarca -, saranno rivalutati a maggio sulla base dei contagi. Per noi e’ importante occuparsi anche del settore del wedding, cosi’ come delle piscine al chiuso: credo che tutto questo sara’ oggetto di discussione anche in sede parlamentare”.

Parla delle risorse per il Sud nel Recovery plan: “Il 40 percento significa 82 miliardi di euro circa, da usare in cinque anni”, ma “e’ solo un colpo di bazooka, perche’ per il Sud ci sono anche i fondi strutturali europei per gli anni 2021-2027 e il fondo di sviluppo e coesione. In piu’ dal React-Eu arriveranno al Mezzogiorno altri 8,4 miliardi su un totale di 13,5”.