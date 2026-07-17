Caltanissetta, Noi Moderati rilancia il confronto nel centrodestra: «È il momento di un tavolo di coalizione»

Il coordinamento provinciale e quello cittadino di Noi Moderati di Caltanissetta tendono la mano agli alleati del centrodestra e lanciano un appello per rilanciare il confronto politico sul territorio. In una nota congiunta, i coordinatori Michele Vecchio e Gioacchino Vincitore esprimono anzitutto le congratulazioni al coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Nino Minardo, per aver definito il nuovo assetto organizzativo del partito in provincia di Caltanissetta, rivolgendo al nuovo esecutivo gli auguri di buon lavoro.

Nel documento, Noi Moderati ribadisce la propria piena fedeltà alla coalizione di centrodestra e conferma la volontà di proseguire nel percorso politico condiviso con gli alleati, nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori e delle linee programmatiche sottoscritte durante la campagna elettorale.



Il movimento evidenzia inoltre la necessità di riaprire un dialogo costruttivo all’interno della coalizione provinciale, seguendo il clima di collaborazione che caratterizza il livello regionale. «Come nelle migliori famiglie – sottolineano i coordinatori – sentiamo l’esigenza di riprendere il confronto all’interno del centrodestra della nostra provincia», con l’obiettivo di rafforzare l’azione politica e affrontare in maniera condivisa le principali sfide del territorio.

Particolare attenzione viene riservata alla città di Caltanissetta, dove Noi Moderati conferma l’impegno a portare avanti le priorità contenute nel manifesto politico del 2024. Tra queste figurano la valorizzazione del centro storico attraverso percorsi di integrazione e sviluppo sostenibile, il sostegno al progetto dell’Università e del Policlinico come motore di crescita per i giovani e per l’economia del territorio e il rafforzamento dell’identità nissena, con l’obiettivo di trasformare Caltanissetta da semplice luogo di passaggio a vera destinazione culturale e turistica.



Per dare concretezza a questi obiettivi, il movimento propone la convocazione di un tavolo di coalizione aperto e inclusivo, finalizzato a definire le priorità programmatiche, verificare l’attuazione degli accordi elettorali già sottoscritti e pianificare il lavoro politico in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni della provincia.

Un’iniziativa che, nelle intenzioni di Noi Moderati, punta a rafforzare l’unità del centrodestra e a consolidare una collaborazione fondata sul dialogo, sul rispetto degli impegni assunti e su una visione condivisa per lo sviluppo del territorio nisseno.