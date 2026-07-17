Caltanissetta. Il 19 luglio la piazzetta dell’ex Pescheria protagonista di una giornata dedicata alla rigenerazione urbana

CALTANISSETTA. Domenica 19 luglio la Piazzetta Ex Pescheria di Caltanissetta sarà protagonista di una giornata dedicata alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione della memoria storica e alla partecipazione della comunità.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Creative Spaces del presidente Eros Di Prima, con la collaborazione dell’Associazione I Girasoli, degli Scouts Pionniers provenienti dal Belgio, del Gruppo Scout AGESCI Caltanissetta 4, di FoFood e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, rappresenta un nuovo passo nel percorso di riqualificazione di uno degli angoli più significativi del centro storico cittadino.

L’obiettivo è restituire vita e centralità alla storica Ex Pescheria attraverso attività culturali, sociali e partecipative, trasformando la piazza in uno spazio di incontro, condivisione e cittadinanza attiva.

Il programma della giornata

Ore 16:00 – Laboratorio partecipato di rigenerazione urbana

Realizzazione di nuovi arredi urbani in legno con la partecipazione dell’Associazione Creative Spaces, dell’Associazione I Girasoli, degli Scouts Pionniers e del Gruppo Scout AGESCI Caltanissetta 4. Gli arredi, completamente removibili, saranno realizzati e installati nella piazzetta per incrementare gli spazi di sosta e favorire la fruizione dell’area da parte della cittadinanza.

Ore 18:30 – Saluti istituzionali e inaugurazione

Interverranno:

Salvatore Petrantoni – Assessore agli Eventi, Sport e Spettacolo del Comune di Caltanissetta;

Arch. Eros Di Prima – Presidente Associazione Creative Spaces;

Padre Gaetano Canalella – Parroco della Cattedrale Santa Maria La Nova;

Calogero Santoro – Presidente Associazione I Girasoli;

Valerio Falzone e Laura Petrantoni – Capi Gruppo AGESCI Caltanissetta 4;

Gaetano Paladino – Presidente Legambiente;

Debora Scarfia – Presidente Polo Artistico Artigianale Aloysia.

Nel corso dell’inaugurazione saranno inoltre presentate tre fotografie storiche dell’antica Pescheria di Caltanissetta, installate temporaneamente per raccontare la memoria e l’identità di questo luogo simbolo della città.

Ore 19:00 – Giochi e animazione

Attività ludiche dedicate a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, organizzate dagli Scouts Pionniers e dall’Associazione I Girasoli.

Ore 20:30 – Aperitivo

FoFood proporrà un apericena al costo di 7 euro, con prenotazione obbligatoria entro sabato 18 luglio.

Ore 21:00 – Proiezione della Finale dei Campionati Mondiali di Calcio

La serata si concluderà per i presenti con la proiezione della Finale dei Campionati Mondiali di Calcio, trasformando la piazzetta in un luogo di condivisione e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza.

L’evento vuole dimostrare come la collaborazione tra associazioni, volontari, istituzioni e cittadini possa contribuire concretamente alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla riscoperta del patrimonio storico del centro storico di Caltanissetta. La cittadinanza è invitata a partecipare.