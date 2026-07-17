Gioventù Nazionale Caltanissetta, Nico Riccobene eletto nuovo coordinatore provinciale

È stato celebrato a Gela il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Caltanissetta, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, al termine del quale è stato eletto coordinatore provinciale Nico Riccobene, 24 anni, di Riesi. «Accolgo questo incarico con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità. Il mio impegno politico nasce da lontano ed è sempre stato costante, dagli anni dell’università e dell’attività nel movimento giovanile, fino al percorso in Fratelli d’Italia, dove oggi ricopro il ruolo di coordinatore cittadino del circolo di Riesi. Un’esperienza che mi ha permesso di crescere politicamente e umanamente.Per me è un onore poter ricoprire questo ruolo. Lavorerò per rendere Gioventù Nazionale sempre più presente nella nostra provincia, coinvolgendo i giovani, ascoltando il territorio e creando occasioni di confronto. L’obiettivo è quello di costruire una classe dirigente preparata, radicata e capace di dare risposte concrete alle esigenze dei giovani del nostro territorio. Desidero ringraziare tutti gli iscritti e i componenti di Gioventù Nazionale della nostra provincia per aver condiviso e sostenuto la mia candidatura. Un grazie sincero va a tutte le persone che, in questi anni, mi hanno incoraggiato, accompagnato e sono state al mio fianco.» Riccobene ha inoltre rivolto un ringraziamento all’On. Totò Scuvera per la vicinanza, il costante impegno e l’attenzione che da sempre dedica ai giovani e al movimento giovanile. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai componenti del Direttivo nazionale di Gioventù Nazionale, Andrea Piepoli e Caterina Funel; al presidente del congresso, Maicol Busilacchi; al coordinatore regionale occidentale di Gioventù Nazionale, Aldo Gulotta; al responsabile regionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Luciano Zuccarello; a Roberto Argenti; al coordinatore provinciale di FdI Gianluca Nigrelli, al coordinatore cittadino di FdI di Gela, Pierpaolo Grisanti; al vice coordinatore provinciale di FdI, Ignazio Raniolo e a tutti coloro che hanno preso parte ai lavori congressuali, contribuendo alla buona riuscita dell’iniziativa.