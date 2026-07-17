Salute

Bambina di tre mesi, in imminente pericolo di vita, trasportata d’urgenza da Catania a Roma con un velivolo del 31° Stormo

Redazione 1

Bambina di tre mesi, in imminente pericolo di vita, trasportata d’urgenza da Catania a Roma con un velivolo del 31° Stormo

Ven, 17/07/2026 - 18:13

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Trasporto sanitario urgente per una bimba di appena tre mesi in imminente pericolo di vita. E’ quello compiuto da un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. A darne notizia è stato direttamente il Ministero della Difesa.

La piccola è stata trasferita da Catania, dove era ricoverata al «G. Rodolico-San Marco», all’aeroporto di Roma Ciampino per essere successivamente trasferita al Policlinico Universitario «A. Gemelli» di Roma. Durante il volo la bambina è stata assistita da un’équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere ed è stata accompagnata dai genitori.

E’ stata la Prefettura di Catania ad allertare il 31° Stormo di Ciampino che ha poi effettuato la missione che ha permesso il trasporto sanitario urgente per la bimba.

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