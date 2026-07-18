Assalto notturno a un supermercato nel Catanese, colpo sventato dai Carabinieri

Nella notte, ignoti hanno preso di mira un supermercato di Pedara (Catania), mettendo in atto un piano studiato nei minimi dettagli per impossessarsi dell’incasso custodito nella cassa continua. Dopo essersi introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, i malviventi hanno sigillato con pasta modellante la cassa continua, predisponendola per un tentativo di esplosione mediante l’immissione di gas, una tecnica particolarmente insidiosa e potenzialmente devastante, utilizzata dalla criminalità per forzare dispositivi blindati. Il piano, tuttavia, è stato mandato completamente in fumo grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Acireale, impegnati in un capillare servizio di controllo del territorio. L’arrivo delle pattuglie ha, infatti, sorpreso i malviventi proprio mentre stavano tentando di portare a termine l’azione criminosa, costringendoli ad abbandonare ogni proposito e a darsi precipitosamente alla fuga, senza riuscire a impossessarsi di alcunché. Sono immediatamente scattate le indagini da parte dei Carabinieri, finalizzate all’identificazione degli autori del tentato furto. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando tutti gli elementi utili, comprese le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ogni altra traccia lasciata durante l’azione. (ITALPRESS)