Caltanissetta. Quarto video del progetto di educazione stradale realizzato in collaborazione con gli studenti del plesso “G. Verga” dell’I.C “Caponnetto Sciascia”

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha avviato ufficialmente un progetto di educazione stradale rivolto a tutte le scuole secondarie di I grado della città (leggi l’articolo della presentazione dell’iniziativa).

Grazie alla sinergia fra gli Assessorati alla Pubblica Istruzione, alla Polizia Locale e alla Viabilità, con la collaborazione della Polizia Locale e il coordinamento del Comandante Raffaele Campanella, il progetto “Sulla buona strada” coinvolgerà come protagonisti gli studenti.

Attraverso una serie di brevi video, periodicamente pubblicati sui canali ufficiali del Comune di Caltanissetta, la Polizia Locale, infatti, risponde a tutti i quesiti, i dubbi e le curiosità dei ragazzi nell’ambito della sicurezza stradale.

L’intento è quello di promuovere comportamenti virtuosi attraverso linguaggi e strumenti congeniali alle nuove generazioni, utilizzando il potenziale delle tecnologia e dei social media in ottica di una vera e propria educazione civile digitale.

Nel quarto video, realizzato con la collaborazione delle classi 1A, 3A e 3D del plesso “G. Verga” dell’IC Caponnetto – Sciascia, si parla dei monopattini elettrici e delle nuove regole introdotte negli ultimi mesi che ne disciplinano l’utilizzo e la corretta circolazione.

Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=yzJlYD4k6F8

Rayana: “Chiediamolo a Lorenzo. Lorenzo, sai se i monopattini possono camminare sui marciapiedi?”

Lorenzo: “No. Rayana, sai se devono usare i caschi?”

Rayana: “Io penso di no. Chiediamolo agli esperti”

Massimo Mastrosimone, Commissario Polizia Locale: “Assolutamente no, sul marciapiede il monopattino non può marciare, né tantomeno sostare, a meno che non vi siano degli spazi appositamente destinati e delimitati. Per quanto riguarda poi il casco, sì, l’uso del casco è obbligatorio per tutti i conducenti del monopattino”.

