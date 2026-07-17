Walter Tesauro: “Grazie a Minardo per la fiducia. Pronto a dare il massimo per una Forza Italia sempre più forte sul territorio”

Il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio Comunale, Walter Tesauro, interviene dopo l’annuncio del nuovo assetto organizzativo di Forza Italia in provincia di Caltanissetta, illustrato dal coordinatore regionale del partito, l’onorevole Nino Minardo, che lo ha indicato alla guida dell’Assemblea provinciale.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’onorevole Nino Minardo per la fiducia che ha voluto accordarmi – dichiara Walter Tesauro –. Accolgo questo incarico con grande orgoglio ma, soprattutto, con un forte senso di responsabilità. L’obiettivo è contribuire alla crescita di una Forza Italia sempre più forte, radicata e capace di interpretare le esigenze dei territori, valorizzando il lavoro degli amministratori, degli iscritti e di tutta la classe dirigente».

Tesauro sottolinea come la nuova organizzazione rappresenti un’importante occasione di crescita politica e di consolidamento del partito nella provincia nissena. «Partiamo da basi solide e da una squadra che lavora con impegno ed abnegazione , composta da amministratori e dirigenti di esperienza, ma anche aperta al contributo delle nuove generazioni.

Sono convinto che, lavorando insieme, potremo rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia in ogni comune della provincia e offrire risposte concrete ai cittadini».

«Il rilancio del partito passa attraverso il dialogo, la partecipazione e la capacità di fare squadra – conclude il presidente del Libero Consorzio e sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro –. Metterò a disposizione la mia esperienza istituzionale con spirito di servizio, certo che questo nuovo percorso, consentirà a Forza Italia di affrontare con autorevolezza e unità le sfide politiche dei prossimi anni, nell’interesse del territorio e della comunità nissena».