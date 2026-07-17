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Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta. XXIV° torneo: i finalisti. Aperte le iscrizioni per i tornei Open estivi di sabato e domenica.

Redazione

Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta. XXIV° torneo: i finalisti. Aperte le iscrizioni per i tornei Open estivi di sabato e domenica.

Ven, 17/07/2026 - 17:36

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Nella calda serata di ieri si sono giocati, presso Eclettica Street Factory, i due tavoli di semifinale per l ‘accesso alla finale di giovedì 23 luglio del XXIV° campionato periodico (torneo interno). I semifinalisti divisi in due tavoli si sono dati battaglia per circa due ore per guadagnarsi la vittoria ai propri tavoli che erano formati da Giulia Gulino, Luigi Tricoli, Giancarlo Ciulla e Claudio Lombardo (tavolo uno); Calogero Maira, Martino Brancato, Gabriele Taschetti e Vincenzo Falzone (tavolo due).

Alla fine delle partite hanno vinto i propri tavoli Luigi Tricoli e Gabriele Taschetti che raggiungono in finale Andrea Kiswarday e Michele Cammarata.

“Questo nostro XXIV° torneo ha visto la partecipazione di nuovi giocatori ed il ritorno di altri vecchi Risikanti. – dichiarano dal direttivo – La finale di giorno 23 sarà molto interessante e sarà il prologo del nostro prossimo torneo il XXV° che stiamo cercando di organizzare sin da adesso (il torneo inizierà dopo la pausa estiva). Arrivare a 25 tornei interni o campionati periodici è un traguardo importante e va festeggiato come è giusto che sia. Abbiamo delle idee che discuteremmo in questi giorni”.

Intanto sabato e domenica, presso Magic Lizard di via De Gasperi 16, si giocheranno due tornei sempre a cura del RisiKo! Club Ufficiale Eclettica che danno punti per la classifica del Ranking Nazionale Live.

Questo il programma della due giorni di Risiko! :

Sabato: prima partita ore 16.00 – seconda partita ore 18,30;

Domenica: prima partita ore 16,00 – seconda partita ore 18,30.

I due tornei avranno una classifica distinta per giornata a somma di punti. Ogni giornata avrà un vincitore che si aggiudicherà una prestigiosa scatola giochi messa in palio dal Risiko Club Ufficiale Eclettica.

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