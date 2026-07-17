Caltanissetta. Il 18 luglio in piazza Garibaldi banchetto per la raccolta delle firme sull’acqua pubblica promosso da Controcorrente

CALTANISSETTA. Sabato 18 luglio, dalle ore 17, in piazza Garibaldi, Controcorrente sarà a Caltanissetta con un banchetto per la raccolta firme sull’acqua pubblica. È la seconda tappa nel territorio nisseno, dopo quella di giovedì 16 luglio alla Torre Civica dell’Orologio di San Cataldo, che ha registrato una grande partecipazione e ha portato alla raccolta delle prime cento firme.

La petizione è rivolta al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e chiede di esercitare la facoltà di revoca dell’affidamento in gestione a Siciliacque S.p.A. dei servizi e delle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione in Sicilia — facoltà prevista espressamente dall’articolo 30 della Convenzione in essere tra la Regione e la società. Da qui il nome del sito della campagna: articolo30.it.

Il banchetto sarà allestito sabato 18 luglio dalle ore 17 in piazza Garibaldi. Per firmare è necessario essere cittadini elettori della Regione siciliana e un documento d’identità.