Ft: il piano Draghi, 221 miliardi per far ripartire l’Italia Alta velocità, energie pulite e digitalizzazione

Grandi investimenti nell’alta velocità ferroviaria e nell’energia verde, la completa digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il Financial Times riassume così in prima pagina alcuni dei contenuti del piano di ripresa e resilienza da 221 miliardi di euro che il governo di Mario Draghi varerà entro fine settimana, per presentarlo all’inizio della prossima al parlamento ed entro il 30 aprile alla Commissione Europea. Per finanziarlo 30 miliardi verranno attinti dalle risorse di bilancio italiane e 191,5 miliardi dal Recovery Fund europeo.

Il piano Draghi, che secondo il Ft è cruciale non solo per la ripresa italiana, ma anche per la credibilità dell’iniziativa europea per il rilancio post-Covid, punta al miglioramento delle rete elettrica, agli investimenti nella generazione di energia da idrogeno, all’efficienza energetica degli edifici pubblici. I fondi europei verranno destinati a sei grandi aree: la trasformazione digitale dell’economia italiana, gli investimenti climatici e ambientali, l’infrastruttura, la scuola, la sanità, l’inclusione di genere e sociale.

Il premier secondo il Financial Times intende anche varare riforme strutturale per risolvere i “colli di bottiglia” che frenano la crescita italiana, dalla giustizia alle amministrazioni locali. Per questo punta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma anche a una revisione del sistema giudiziario, per accorciare i tempi della giustizia e riorganizzare i tribunali. Si a Bea 2021