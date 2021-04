Covid, Musumeci: “Per le riaperture aspettiamo i dati”

“Per le riaperture aspettiamo di vedere l’andamento dei dati. E’ difficile poter pensare a uno scenario a distanza di una settimana. Per ora analizziamo i dati giorno per giorno. La speranza è quella di andare in zona gialla, ma solo i dati settimanali ci permetteranno di prendere una decisone accurata”.

Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che aggiunge: “speriamo che gli operatori economici possano ricevere il prima possibile i famosi ristori di cui in Sicilia più che altrove c’è bisogno per la fragilità del tessuto imprenditoriale e per la maggior esposizione al rischio usura”.