Vaccini, anche Bulgaria sospende somministrazione AstraZeneca

Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha ordinato di sospendere la somministrazione del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca fino a quando non perverranno ulteriori comunicazioni dall’Agenzia europea per i medicinali. Lo riporta il Guardian. La decisione di Sofia arriva dopo che diversi altri Paesi europei hanno sospeso l’impiego del siero come misura precauzionale o vietato l’uso di un lotto specifico dopo la formazione di coaguli di sangue in alcune persone che avevano ricevuto la dose.