Siragusa (M5S): “Bene impegno Musumeci per copertura legge randagismo: una delle poche note liete di questa pessima finanziaria”

“Apprezziamo l’impegno di Musumeci preso in aula di trovare la copertura per la legge finanziaria sul randagismo approntata da tempo dalla commissione speciale cui appartengo e ferma ai box per mancanza delle esigue risorse economiche utili a finanziarla. Ora alle parole devono però seguire i fatti: la legge darebbe finalmente l’attesa risposta a un grosso problema che affligge tanti nostri Comuni”.

Lo afferma Salvatore Siragusa, vicepresidente della commissione randagismo dell’Ars.“L’impegno di Musumeci, che apre nuove prospettive alla legge sul randagismo – dice Siragusa – è una delle pochissime note liete venute fuori dalla discussione su questa pessima legge finanziaria, senz’anima, senza visione e sorda ai bisogni dei siciliani, specie di quelli messi in ginocchio dalla pandemia”.