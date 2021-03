Sanremo, le pizze per cantanti e vip con i grani antichi di un’eccellenza nissena: Molini Riggi

Il sipario sul Festival di Sanremo si sta alzando e con lui anche la tensione, l’emozione, l’adrenalina e la voce dei cantanti, dei presentatori e di tutti gli ospiti che il “padrone di casa” Amadeus ha voluto per questa edizione fortemente condizionata dal Covid.

Ma Sanremo non è solo musica, è anche la vetrina del made in Italy che non può non essere identificata anche – qualche volta soprattutto – nella cucina. I sapori italiani e gli “artisti” che li esalteranno si ritrovano come ogni anno a Casa Sanremo, il luogo più “cool” dopo il palco dell’Ariston dove si ritrovano cantanti, autori, vip, personaggi che animano ogni edizione.

La pizza sarà la protagonista culinaria interpretata da uno dei suoi esponenti più apprezzati, il napoletano (messinese d’adozione) Enzo Piedimonte .

«Preparerò le pizze con grani antichi siciliani firmati da Molini Riggi – spiega in esclusiva a Italia a Tavola il pizzaiolo – unendoli alla farina “0” napoletana per unire le due culture che mi hanno formato. Oltre alla classica Margherita proporrò anche altre 5 pizze che rientreranno nel “menu pizza” pensato per Casa Sanremo: tra queste una con la crema di zucca e una con una crema di pomodori secchi».

Un’eccellenza siciliana e nissena presente a Sanremo, quella marchiata “Molini Riggi”. Dal 1955, Molini Riggi si dedica alla sua grande passione: la macinazione del grano e la sua trasformazione in sfarinati dalle caratteristiche peculiari, che regalano ad ogni preparazione un sapore unico e inimitabile.

Il segreto sta nell’attenzione quotidiana alla selezione delle migiori materie prime e nel particolari processi di trasformazione, a pietra o a cilindri, ma sempre rispettosi delle caratteristiche sensoriali e nutrizionali del prodotto e a basso impatto ambientale.

Allo scopo di appagare anche la grande passione del Molino Riggi per la pizza, nasce Pizza Maestro!: una linea che unisce i migliori grani teneri tipo 0 con quelli antichi, coltivati nel territorio di Caltanissetta. Prodotti eccellenti, capaci di dare alle pizze un gusto completamente nuovo che farà innamorare sia i pizzaioli che i consumatori.

L’amore per la tradizione non si ferma solo alla pizza, ma si espande anche al primo piatto italiano per eccellenza: la pasta. Quella di Molini Riggi è realizzata con la migliore semola di grano duro siciliano, proveniente da agricolture biologiche. Il suo gusto naturale dona ad ogni piatto il valore aggiunto del benessere.

Altri 2 prodotti di punta, nati dalla lunga esperienza aziendale nella lavorazione del frumento e dal continuo desiderio di innovazione, sono la birra e GranAmaro, bevande che racchiudono gocce di tradizione e innovazione grazie alla sua lavorazione artigianale e agli elementi che li contraddistinguono da altre.

Entrambe realizzati con frumenti duri siciliani e impreziositi da delicate note agrumate, tipiche del territorio. Le birre perfette per accompagnare la pizza e il secondo per un momento di relax post-cena.

Un sorso di queste bevande originali, insieme al sapore unico dei piatti preparati con queste particolari farine, regalano un indimenticabile assaggio di Sicilia.