Nursind. Cassazione: “Operatori sanitari che lavorano più di 6 ore hanno diritto a pausa mensa o buono pasto”.

Gli operatori sanitari che lavorano per più di sei ore hanno diritto alla pausa mensa o al buono pasto. È quanto stabilisce una sentenza della Cassazione sul ricorso presentato dal sindacato degli infermieri Nursind. Il ricorso è stato prodotto da un operatore sanitario dell’ospedale Papardo di Messina.

Il Nursind era stato l’unico sindacato a non aver firmato il contratto di categoria in vigore ritenendo che contenesse tutta una serie di anomalie tra cui quella oggetto del ricorso. “La sentenza in questione – spiega l’avvocato Salvatore Lincon – non può che assurgere al ruolo di spartiacque in tema di tutela e assistenzialismo. Oltre a ribadire ed evidenziare l’inalienabile diritto di pausa, la sentenza equipara e persino appaia questo diritto a quello di mensa”.