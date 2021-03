Italia, marito e moglie ricoverati per Covid si incontrano e si tengono per mano

Giuseppe e Rosina, marito e moglie, entrambi ricoverati per Covid all’ospedale San Filippo Neri di Roma, si sono incontrati in reparto e si sono presi per mano. Le foto dei coniugi, di nuovo insieme, pubblicate da LaPresse, hanno fatto il giro del web, commuovendo tantissime persone. I due anziani, affetti da coronavirus e costretti ad indossare la maschera dell’ossigeno per respirare, si sono emozionati nel vedersi e si sono toccati, immortalati dalla fotografa mano nella mano, un po’ più sollevati nel constatare l’uno con l’altra che stanno bene. Immagini di speranza e di un amore che va oltre le difficoltà, trovandosi entrambi a combattere nello stesso momento contro il Covid, uniti anche nella malattia.

La coppia è riuscita ad incontrarsi grazie all’aiuto e al sostegno del personale sanitario, che ha concesso loro di vedersi per qualche minuto, prima di salutarsi di nuovo, in attesa di riabbracciarsi una volta sconfitto il virus. La speranza è che entrambi, che per ora restano ricoverati nella struttura sanitaria romana adibita anche all’accoglienza dei pazienti Covid, possano farcela e che guariscano presto, tornando a casa insieme a vivere serenamente la loro vita.