Enna, ubriaco e armato di martello minaccia passanti e carabinieri: arrestato

Ubriaco e armato di martello minaccia i passanti. Accade ad Aidone, in provincia di ENNA, dove i carabinieri hanno arrestato un 48enne, originario di Catania ma residente nel centro dell’Ennese, che dovrà adesso rispondere di resistenza, violenza e minaccia aggravate a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

I militari sono intervenuti in pieno pomeriggio nel centro cittadino dove era stato segnalato un uomo che ubriaco e armato di martello minacciava i passanti. Alla vista dei militari l’uomo non ha esitato a minacciarli di morte, scagliandosi anche contro di loro e cercando di colpirli con il martello. Immobilizzato e disarmato, è stato arrestato e accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.