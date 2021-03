Covid, militare morto: indagato da pm anche Amministratore delegato di Astrazeneca

C’è anche l’amministratore delegato di ASTRAZENECA tra i quattro indagati dalla procura di Siracusa per omicidio colposo dopo la morte del sottufficiale Stefano Paternò, avvenuta poche ore dopo la somministrazione del vaccino. Gli inquirenti, come apprende l’Adnkronos, parlano di “un atto dovuto per consentire gli accertamenti garantiti”. L’ad di ASTRAZENECA ha ricevuto la notifica dell’iscrizione nel registro degli indagati. Tra gli altri indagati ci sono un medico e un infermiere dell’ospedale militare di Augusta nel quale è avvenuta la somministrazione del vaccino.